Бякова (Гаева) Любовь Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бякова (Гаева) Любовь Харлампиевна

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Гаев Харлампий Игнатьевич

Мать: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Дата вычислена исходя из записи о бракосочетании Девичья фамилия Гаева, деревни Масловская
Бракосочетание
22.01.1890

Муж: Бяков Демид Спиридонович

Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Первым браком Метрической книге Спасской Поршенской церкви Рядовой местной Кодниковской команды Любовь Харлампиевна Гаева той же деревни Масловской 29лет жениху, 18 невесте Военного ведомства рядово... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1891

Дочь: Старцева (Бякова) Манефа Демидовна

Отец ребёнка: Бяков Демид Спиридонович

Метрической книге Спасской Поршенской церкви Восприемник Александра Дмитриевна Бякова
Рождение ребёнка
24.04.1896

Сын: Бяков Николай Демидович

Отец ребёнка: Бяков Демид Спиридонович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
родители солдат Демид Спиридонович Бяков и Любовь Харлампиевна Кремтный Харлапий незаконнорожденный Гаев Метрической книге Спасской Поршенской церкви - лист 276 Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 400
Рождение ребёнка
1901

Сын: Бяков Александр Демидович

Отец ребёнка: Бяков Демид Спиридонович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.03.1909

Сын: Бяков Василий Демидович

Отец ребёнка: Бяков Демид Спиридонович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
29. Оп.39 т. 2. Д. 882 разворот 1247 Восприемник Николай Демидович Бяков
Рождение ребёнка
22.05.1912

Дочь: (Бякова) Александра Демидовна

Отец ребёнка: Бяков Демид Спиридонович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 1056 разворот 589 Восприемеик - Харлампия Игнатьевича Гаева жена Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно

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