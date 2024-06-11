Бякова (Гаева) Любовь Харлампиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1872
Отец: Гаев Харлампий Игнатьевич
Мать: не указана
Дата вычислена исходя из записи о бракосочетании Девичья фамилия Гаева, деревни Масловская
Бракосочетание
22.01.1890
Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Первым браком Метрической книге Спасской Поршенской церкви Рядовой местной Кодниковской команды Любовь Харлампиевна Гаева той же деревни Масловской 29лет жениху, 18 невесте Военного ведомства рядово... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1891
Дочь: Старцева (Бякова) Манефа Демидовна
Отец ребёнка: Бяков Демид Спиридонович
Метрической книге Спасской Поршенской церкви Восприемник Александра Дмитриевна Бякова
Рождение ребёнка
24.04.1896
Отец ребёнка: Бяков Демид Спиридонович
родители солдат Демид Спиридонович Бяков и Любовь Харлампиевна Кремтный Харлапий незаконнорожденный Гаев Метрической книге Спасской Поршенской церкви - лист 276 Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 400
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бяков Александр Демидович
Отец ребёнка: Бяков Демид Спиридонович
Рождение ребёнка
06.03.1909
Отец ребёнка: Бяков Демид Спиридонович
29. Оп.39 т. 2. Д. 882 разворот 1247 Восприемник Николай Демидович Бяков
Рождение ребёнка
22.05.1912
Дочь: (Бякова) Александра Демидовна
Отец ребёнка: Бяков Демид Спиридонович
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 1056 разворот 589 Восприемеик - Харлампия Игнатьевича Гаева жена Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно