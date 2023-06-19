Бяков Александр Демидович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти21.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Бяков Демид Спиридонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Бякова Екатерина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
51972913 Фамилия Бяков Имя Александр Отчество Демидович Дата рождения/Возраст __.__.1901 Дата и место призыва Вилегодский РВК, Архангельская обл., Вилегодский р-н Последнее место службы 3 гв. сд Воинс... Показать все
Смерть
21.03.1942
Погостье, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
13344094 Фамилия Бяков Имя Александр Отчество Дмитриевич Место рождения Архангельская обл., Вилегодский р-н, Казаковский с/с, д. Масловская Дата и место призыва Вилегодский РВК, Архангельская обл., Ви... Показать все