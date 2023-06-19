Бяков Александр Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБяков Александр Демидович

Бяков Александр Демидович

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

21.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Бяков Демид Спиридонович

Мать: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Бякова Екатерина Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Екатерина Афанасьевна

Военная служба
Неизвестно
51972913 Фамилия Бяков Имя Александр Отчество Демидович Дата рождения/Возраст __.__.1901 Дата и место призыва Вилегодский РВК, Архангельская обл., Вилегодский р-н Последнее место службы 3 гв. сд Воинс... Показать все
Смерть
21.03.1942
Погостье, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
13344094 Фамилия Бяков Имя Александр Отчество Дмитриевич Место рождения Архангельская обл., Вилегодский р-н, Казаковский с/с, д. Масловская Дата и место призыва Вилегодский РВК, Архангельская обл., Ви... Показать все