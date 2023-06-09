Бяков Николай Демидович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти30.12.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Бяков Демид Спиридонович
Мать: не указана
Ранение
17.08.1916
ранен/контужен, Выбыл: 17.08.1916, Место рождения: Вологодская губ., Сольвычегодский уезд, Никольская вол., д. Масловская, Место службы: 40-й Сибирский стрелковый полк, рядовой, Дата события: 26.09.19... Показать все
Военная служба
С 1916 по 1918
Указано в личной карточке в ВОВ
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Павла Николаевна
Мать ребёнка: Бякова Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1930
Мать ребёнка: Бякова Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Ермакова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Бякова Фаина Ивановна
Военная служба
10.05.1943
ID 1988854871 Фамилия Бяков Имя Николай Отчество Демидович Дата рождения/Возраст __.__.1896 Место рождения Архангельская обл., Вилегодский р-н, Казаковский с/с, д. Масловская Дата и место призыва 10.0... Показать все
Военная служба
С 10.05.1943 по 27.12.1943
Захоронение (военное)
Около ?.12.1943
Пискаревское кладбище
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бякова Фаина Ивановна
Смерть
30.12.1943