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Гаева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаев Харлампий Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.01.1908

Дочь: (Гаева) Клавдия Харлампиевна

Отец ребёнка: Гаев Харлампий Игнатьевич

Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1223 Восприемник Наталья Васильевна Бякова
Рождение ребёнка
28.04.1909

Сын: Бяков Максим Харлампиевич

Отец ребёнка: Гаев Харлампий Игнатьевич

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 2. Д. 882 разворот 1249 Восприемник Ювеналий Георгиевич Гаев
Смерть
Неизвестно

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