Гаева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1908
Дочь: (Гаева) Клавдия Харлампиевна
Отец ребёнка: Гаев Харлампий Игнатьевич
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1223 Восприемник Наталья Васильевна Бякова
Рождение ребёнка
28.04.1909
Сын: Бяков Максим Харлампиевич
Отец ребёнка: Гаев Харлампий Игнатьевич
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 2. Д. 882 разворот 1249 Восприемник Ювеналий Георгиевич Гаев
Смерть
Неизвестно