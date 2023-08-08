Гаева Акилина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаева Акилина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1878

Дочь: Алевтина Харлампиевна

Отец ребёнка: Гаев Харлампий Игнатьевич

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаев Харлампий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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