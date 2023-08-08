Гаева Акилина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1878
Дочь: Алевтина Харлампиевна
Отец ребёнка: Гаев Харлампий Игнатьевич
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно