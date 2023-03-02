Ерёмина (Руднева) Мелания Стефановна До 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерёмина (Руднева) Мелания Стефановна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась До 1816, Бердянск

умерла Неизвестно

Дети
Ерёмин Тит Сергеевич28.08.1838 г.р.
(Еремина) Анастасия Сергеевна16.10.1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерёмин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
28.08.1838

Сын: Ерёмин Тит Сергеевич

Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
16.10.1839

Дочь: (Еремина) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
07.11.1840

Сын: Ерёмин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
07.11.1842

Дочь: Подпорина (Ерёмина) Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
01.07.1844

Сын: Еремин Кузьма Сергеевич

Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Еремина) Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ерёмин Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович

Смерть
Неизвестно

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