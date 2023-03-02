Ерёмина (Руднева) Мелания Стефановна
женский, родилась До 1816, Бердянск
умерла Неизвестно
Дети
Ерёмин Тит Сергеевич28.08.1838 г.р.
(Еремина) Анастасия Сергеевна16.10.1839 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерёмин Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
28.08.1838
Сын: Ерёмин Тит Сергеевич
Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
16.10.1839
Дочь: (Еремина) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1840
Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1842
Дочь: Подпорина (Ерёмина) Матрона Сергеевна
Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1844
Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Еремина) Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно