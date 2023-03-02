Ерёмин Григорий Сергеевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецЕрёмин Сергей Петрович1811 г.р.
МатьЕрёмина (Руднева) Мелания СтефановнаДо 1816 г.р.
Супруги
Ерёмина Анна ИоанновнаНеизвестно г.р.
Дети
(Ерёмина) Людмила Григорьевна29.07.1886 г.р.
Ерёмин Николай Григорьевич10.04.1891 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерёмина Анна Иоанновна
Рождение ребёнка
29.07.1886
Дочь: (Ерёмина) Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Ерёмина Анна Иоанновна
Рождение ребёнка
10.04.1891
Сын: Ерёмин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Ерёмина Анна Иоанновна
Рождение ребёнка
14.03.1896
Сын: Ерёмин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Ерёмина Анна Иоанновна
Смерть
Неизвестно