Ерёмина Анна Иоанновна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Ерёмин Григорий СергеевичНеизвестно г.р.
Дети
(Ерёмина) Людмила Григорьевна29.07.1886 г.р.
Ерёмин Николай Григорьевич10.04.1891 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1886
Дочь: (Ерёмина) Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Ерёмин Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
10.04.1891
Сын: Ерёмин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Ерёмин Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
14.03.1896
Сын: Ерёмин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Ерёмин Григорий Сергеевич
Смерть
Неизвестно