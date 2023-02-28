Подпорина (Ерёмина) Матрона Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подпорина (Ерёмина) Матрона Сергеевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

07.11.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1842

Отец: Ерёмин Сергей Петрович

Мать: Ерёмина Мелания Стефановна

Бракосочетание
21.01.1862

Муж: Подпорин Алексей Акилович

Супруг(-а): Алексей Акимович Подпорин
Рождение ребёнка
22.10.1863

Дочь: Гладышева Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Подпорин Алексей Акилович

Рождение ребёнка
02.02.1868

Дочь: Серебренникова Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Подпорин Алексей Акилович

Смерть
Неизвестно
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