Подпорина (Ерёмина) Матрона Сергеевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1842
Отец: Ерёмин Сергей Петрович
Бракосочетание
21.01.1862
Супруг(-а): Алексей Акимович Подпорин
Рождение ребёнка
22.10.1863
Дочь: Гладышева Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Подпорин Алексей Акилович
Рождение ребёнка
02.02.1868
Дочь: Серебренникова Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Подпорин Алексей Акилович
Смерть
Неизвестно