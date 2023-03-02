Ерёмин Пётр Сергеевич
мужской, родился 1853, Бердянск
умер Неизвестно
ОтецЕрёмин Сергей Петрович1811 г.р.
МатьЕрёмина (Руднева) Мелания СтефановнаДо 1816 г.р.
Супруги
Ерёмина (Галищева) Прасковья Анисимовна29.10.1855 г.р.
Дети
(Ерёмина) Мария Петровна28.07.1874 г.р.
Неизвестно Павел Петрович30.03.1884 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
14.01.1873
Рождение ребёнка
28.07.1874
Дочь: (Ерёмина) Мария Петровна
Мать ребёнка: Ерёмина (Галищева) Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
30.03.1884
Сын: Неизвестно Павел Петрович
Мать ребёнка: Ерёмина (Галищева) Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
13.10.1888
Дочь: (Ерёмина) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Ерёмина (Галищева) Прасковья Анисимовна
Смерть
Неизвестно