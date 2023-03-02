Ерёмин Пётр Сергеевич 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерёмин Пётр Сергеевич

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1853, Бердянск

умер Неизвестно

Отец
Ерёмин Сергей Петрович1811 г.р.
Мать
Ерёмина (Руднева) Мелания СтефановнаДо 1816 г.р.
Супруги
Ерёмина (Галищева) Прасковья Анисимовна29.10.1855 г.р.
Дети
(Ерёмина) Мария Петровна28.07.1874 г.р.
Неизвестно Павел Петрович30.03.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Ерёмин Сергей Петрович

Мать: Ерёмина (Руднева) Мелания Стефановна

Бракосочетание
14.01.1873

Жена: Ерёмина (Галищева) Прасковья Анисимовна

Супруг(-а): Петр Сергеевич Еремин (Ерёмин)

Рождение ребёнка
28.07.1874

Дочь: (Ерёмина) Мария Петровна

Мать ребёнка: Ерёмина (Галищева) Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
30.03.1884

Сын: Неизвестно Павел Петрович

Мать ребёнка: Ерёмина (Галищева) Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
13.10.1888

Дочь: (Ерёмина) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Ерёмина (Галищева) Прасковья Анисимовна

Смерть
Неизвестно

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