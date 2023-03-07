Ерёмина (Галищева) Прасковья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Галищева) Прасковья Анисимовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

29.10.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1873

Муж: Ерёмин Пётр Сергеевич

Супруг(-а): Петр Сергеевич Еремин (Ерёмин)
Рождение ребёнка
28.07.1874

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
30.03.1884

Сын: Неизвестно Павел Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
13.10.1888

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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