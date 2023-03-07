Ерёмина (Галищева) Прасковья Анисимовна
Место рождения
Дата рождения29.10.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1873
Супруг(-а): Петр Сергеевич Еремин (Ерёмин)
Рождение ребёнка
28.07.1874
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
30.03.1884
Сын: Неизвестно Павел Петрович
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
13.10.1888
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Сергеевич
Смерть
Неизвестно