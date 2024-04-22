Филоненко (Онищенко) Лукия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филоненко (Онищенко) Лукия Григорьевна

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
04.02.1862

Муж: Охонько Климент Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1862

Дочь: Охонько Параскева Климентьевна

Отец ребёнка: Охонько Климент Трофимович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1864

Дочь: Охонько Синклитикия Климентьевна

Отец ребёнка: Охонько Климент Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.08.1866

Сын: Охонько Петр Климентьевич

Отец ребёнка: Охонько Климент Трофимович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1868

Дочь: Охонько Евдокия Климентьевна

Отец ребёнка: Охонько Климент Трофимович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1871

Дочь: Филоненко Мария Давидовна

Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1871

Дочь: Донец Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.08.1874

Дочь: Филоненко Васса Давыдовна

Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1877

Дочь: Козей Ефросиния Давыдовна

Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.02.1880

Сын: Филоненко Федор Давидович

Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1882

Дочь: Филоненко Акилина Давыдовна

Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1886

Дочь: Куранда Дарья Давидовна

Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич

Черняховка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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