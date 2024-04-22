Филоненко (Онищенко) Лукия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Охонько Параскева Климентьевна
Отец ребёнка: Охонько Климент Трофимович
Дочь: Охонько Синклитикия Климентьевна
Отец ребёнка: Охонько Климент Трофимович
Сын: Охонько Петр Климентьевич
Отец ребёнка: Охонько Климент Трофимович
Дочь: Охонько Евдокия Климентьевна
Отец ребёнка: Охонько Климент Трофимович
Дочь: Филоненко Мария Давидовна
Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич
Дочь: Донец Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич
Дочь: Филоненко Васса Давыдовна
Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич
Дочь: Козей Ефросиния Давыдовна
Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич
Сын: Филоненко Федор Давидович
Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич
Дочь: Филоненко Акилина Давыдовна
Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич
Дочь: Куранда Дарья Давидовна
Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич