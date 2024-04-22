Охонько Петр Климентьевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1866
Бракосочетание
21.01.1890
Жена: Охонько Вера Евстафиевна
Рождение ребёнка
07.01.1891
Мать ребёнка: Охонько Вера Евстафиевна
Рождение ребёнка
06.09.1892
Мать ребёнка: Охонько Вера Евстафиевна
Рождение ребёнка
31.05.1895
Мать ребёнка: Охонько Вера Евстафиевна
Рождение ребёнка
05.09.1897
Мать ребёнка: Охонько Вера Евстафиевна
Рождение ребёнка
19.11.1898
Дочь: Охонько Анна Петровна
Мать ребёнка: Охонько Вера Евстафиевна
Рождение ребёнка
19.10.1900
Мать ребёнка: Охонько Вера Евстафиевна
Смерть
Неизвестно