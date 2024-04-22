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Охонько Петр Климентьевич

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

24.08.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1866

Отец: Охонько Климент Трофимович

Мать: Филоненко Лукия Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
21.01.1890

Жена: Охонько Вера Евстафиевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1891

Сын: Охонько Иван Петрович

Мать ребёнка: Охонько Вера Евстафиевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.09.1892

Сын: Охонько Михаил Петрович

Мать ребёнка: Охонько Вера Евстафиевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1895

Сын: Охонько Харитон Петрович

Мать ребёнка: Охонько Вера Евстафиевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.09.1897

Сын: Охонько Федор Петрович

Мать ребёнка: Охонько Вера Евстафиевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.11.1898

Дочь: Охонько Анна Петровна

Мать ребёнка: Охонько Вера Евстафиевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.10.1900

Сын: Охонько Иван Петрович

Мать ребёнка: Охонько Вера Евстафиевна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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