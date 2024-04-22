Охонько (Сиротенко) Вера Евстафиевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1861
Бракосочетание
21.01.1890
Рождение ребёнка
07.01.1891
Отец ребёнка: Охонько Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
06.09.1892
Отец ребёнка: Охонько Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
31.05.1895
Отец ребёнка: Охонько Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
05.09.1897
Отец ребёнка: Охонько Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
19.11.1898
Дочь: Охонько Анна Петровна
Отец ребёнка: Охонько Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
19.10.1900
Отец ребёнка: Охонько Петр Климентьевич
Смерть
Неизвестно