Охонько (Сиротенко) Вера Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Сиротенко) Вера Евстафиевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

25.09.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1861

Отец: Сиротенко Евстафий Иванович

Мать: Сиротенко Ефимия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
21.01.1890

Муж: Охонько Петр Климентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1891

Сын: Охонько Иван Петрович

Отец ребёнка: Охонько Петр Климентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.09.1892

Сын: Охонько Михаил Петрович

Отец ребёнка: Охонько Петр Климентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1895

Сын: Охонько Харитон Петрович

Отец ребёнка: Охонько Петр Климентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.09.1897

Сын: Охонько Федор Петрович

Отец ребёнка: Охонько Петр Климентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.11.1898

Дочь: Охонько Анна Петровна

Отец ребёнка: Охонько Петр Климентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.10.1900

Сын: Охонько Иван Петрович

Отец ребёнка: Охонько Петр Климентьевич

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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