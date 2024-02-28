Охонько Климент Трофимович
Место рождения
Дата рождения23.01.1837
Дата смерти29.01.1869
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1837
Бракосочетание
04.02.1862
Рождение ребёнка
27.10.1862
Дочь: Охонько Параскева Климентьевна
Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна
Рождение ребёнка
23.10.1864
Дочь: Охонько Синклитикия Климентьевна
Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна
Рождение ребёнка
24.08.1866
Сын: Охонько Петр Климентьевич
Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.08.1868
Дочь: Охонько Евдокия Климентьевна
Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна
Смерть
29.01.1869