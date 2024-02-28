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Охонько Климент Трофимович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

23.01.1837

Дата смерти

29.01.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1837

Отец: Охонько Трофим Власьевич

Мать: Охонько Параскева Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
04.02.1862

Жена: Филоненко Лукия Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1862

Дочь: Охонько Параскева Климентьевна

Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1864

Дочь: Охонько Синклитикия Климентьевна

Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.08.1866

Сын: Охонько Петр Климентьевич

Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1868

Дочь: Охонько Евдокия Климентьевна

Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
29.01.1869
Липовый Рог, Чернігівська область
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