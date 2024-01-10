Охонько (Волощук) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Волощук) Параскева Ивановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1818

Муж: Охонько Трофим Власьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.08.1823

Дочь: Охонько Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Охонько Трофим Власьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.10.1824

Дочь: Охонько Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Охонько Трофим Власьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1828

Сын: Охонько Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Охонько Трофим Власьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1837

Сын: Охонько Климент Трофимович

Отец ребёнка: Охонько Трофим Власьевич

Липовый Рог, Чернігівська область

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