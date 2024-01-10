Охонько (Волощук) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1818
Рождение ребёнка
14.08.1823
Дочь: Охонько Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Охонько Трофим Власьевич
Рождение ребёнка
19.10.1824
Дочь: Охонько Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Охонько Трофим Власьевич
Рождение ребёнка
26.10.1828
Сын: Охонько Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Охонько Трофим Власьевич
Рождение ребёнка
23.01.1837
Сын: Охонько Климент Трофимович
Отец ребёнка: Охонько Трофим Власьевич