Донец (Филоненко) Анна Давыдовна
Место рождения
Дата рождения04.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1871
Бракосочетание
22.01.1895
Рождение ребёнка
05.12.1896
Дочь: Донец Варвара Иосифовна
Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич
Рождение ребёнка
03.04.1898
Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич
Рождение ребёнка
09.09.1901
Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич
Рождение ребёнка
18.11.1903
Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич
Рождение ребёнка
20.11.1906
Дочь: Донец Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич
Рождение ребёнка
16.01.1908
Сын: Донец Петр Иосифович
Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич
Рождение ребёнка
23.09.1910
Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич
Рождение ребёнка
06.11.1911
Дочь: Марина Иосифовна
Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич
Смерть
Неизвестно