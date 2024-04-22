Донец (Филоненко) Анна Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДонец (Филоненко) Анна Давыдовна

Донец (Филоненко) Анна Давыдовна

Место рождения

Черняховка, Чернігівська область

Дата рождения

04.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1871

Отец: Филоненко Давид Григорьевич

Мать: Филоненко Лукия Григорьевна

Черняховка, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Донец Иосиф Корнилиевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1896

Дочь: Донец Варвара Иосифовна

Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1898

Сын: Донец Никита Иосифович

Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.09.1901

Сын: Донец Феодосий Иосифович

Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1903

Сын: Донец Роман Иосифович

Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.11.1906

Дочь: Донец Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1908

Сын: Донец Петр Иосифович

Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1910

Сын: Донец Ефимий Иосифович

Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1911

Дочь: Марина Иосифовна

Отец ребёнка: Донец Иосиф Корнилиевич

Черняховка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close