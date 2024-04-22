Донец Никита Иосифович
Место рождения
Дата рождения03.04.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1898
Отец: Донец Иосиф Корнилиевич
Мать: Донец Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
04.11.1922
Дочь: Приходько Параскева Никитична
Мать ребёнка: Донец Елена Александровна
Рождение ребёнка
05.03.1926
Сын: Донец Петр Никитич
Мать ребёнка: Донец Елена Александровна
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донец Галина Никитична
Мать ребёнка: Донец Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно