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Донец Никита Иосифович

Место рождения

Черняховка, Чернігівська область

Дата рождения

03.04.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1898

Отец: Донец Иосиф Корнилиевич

Мать: Донец Анна Давыдовна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1922

Дочь: Приходько Параскева Никитична

Мать ребёнка: Донец Елена Александровна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.03.1926

Сын: Донец Петр Никитич

Мать ребёнка: Донец Елена Александровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донец Галина Никитична

Мать ребёнка: Донец Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донец Елена Александровна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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