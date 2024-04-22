Донец (Ткаченко) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донец (Ткаченко) Елена Александровна

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

26.05.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1896

Отец: Ткаченко Александр Терентьевич

Мать: Ткаченко Ефимия Андреевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1922

Дочь: Приходько Параскева Никитична

Отец ребёнка: Донец Никита Иосифович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.03.1926

Сын: Донец Петр Никитич

Отец ребёнка: Донец Никита Иосифович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донец Галина Никитична

Отец ребёнка: Донец Никита Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донец Никита Иосифович

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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