Донец (Ткаченко) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения26.05.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1896
Рождение ребёнка
04.11.1922
Дочь: Приходько Параскева Никитична
Отец ребёнка: Донец Никита Иосифович
Рождение ребёнка
05.03.1926
Сын: Донец Петр Никитич
Отец ребёнка: Донец Никита Иосифович
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донец Галина Никитична
Отец ребёнка: Донец Никита Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно