Ткаченко (Красюк) Ефимия Андреевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Ткаченко Григорий Александрович
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич
Дочь: Ткаченко Зиновия Александровна
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич
Дочь: Ткаченко Ирина Александровна
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич
Сын: Ткаченко Федор Александрович
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич
Дочь: Бабенко Параскева Александровна
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич
Сын: Ткаченко Спиридон Александрович
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич
Сын: Ткаченко Степан Александрович
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич
Дочь: Ткаченко Елена Александровна
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич
Дочь: Румен Матрона Александровна
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич
Дочь: Донец Елена Александровна
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич
Сын: Ткаченко Александр Александрович
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич