Ткаченко (Красюк) Ефимия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Красюк) Ефимия Андреевна

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

13.09.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1854

Отец: Красюк Андрей Прокофьевич

Мать: Красюк Соломония Павловна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
12.01.1875

Муж: Ткаченко Александр Терентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1875

Сын: Ткаченко Григорий Александрович

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.10.1877

Дочь: Ткаченко Зиновия Александровна

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1879

Дочь: Ткаченко Ирина Александровна

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.06.1882

Сын: Ткаченко Федор Александрович

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.10.1884

Дочь: Бабенко Параскева Александровна

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1886

Сын: Ткаченко Спиридон Александрович

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1888

Сын: Ткаченко Степан Александрович

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.05.1891

Дочь: Ткаченко Елена Александровна

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.11.1893

Дочь: Румен Матрона Александровна

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.05.1896

Дочь: Донец Елена Александровна

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.03.1900

Сын: Ткаченко Александр Александрович

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Терентьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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