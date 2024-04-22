Бабенко (Ткаченко) Параскева Александровна
Место рождения
Дата рождения15.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1884
Бракосочетание
22.01.1906
Рождение ребёнка
10.11.1906
Сын: Бабенко Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Бабенко Георгий Самсонович
Рождение ребёнка
19.02.1908
Отец ребёнка: Бабенко Георгий Самсонович
Рождение ребёнка
21.07.1909
Отец ребёнка: Бабенко Георгий Самсонович
Рождение ребёнка
26.04.1913
Сын: Бабенко Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Бабенко Георгий Самсонович
Смерть
Неизвестно