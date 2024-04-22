Бабенко (Ткаченко) Параскева Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенко (Ткаченко) Параскева Александровна

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

15.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1884

Отец: Ткаченко Александр Терентьевич

Мать: Ткаченко Ефимия Андреевна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1906

Муж: Бабенко Георгий Самсонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.11.1906

Сын: Бабенко Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Бабенко Георгий Самсонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.02.1908

Сын: Бабенко Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Бабенко Георгий Самсонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1909

Сын: Бабенко Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Бабенко Георгий Самсонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.04.1913

Сын: Бабенко Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Бабенко Георгий Самсонович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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