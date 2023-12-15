Красюк Андрей Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти03.09.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1842
Рождение ребёнка
26.01.1847
Дочь: Лозовая (Красюк) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Красюк (Онищенко) Соломония Павловна
Рождение ребёнка
03.08.1849
Дочь: Красюк Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Красюк (Онищенко) Соломония Павловна
Рождение ребёнка
13.09.1854
Дочь: Ткаченко (Красюк) Ефимия Андреевна
Мать ребёнка: Красюк (Онищенко) Соломония Павловна
Бракосочетание
07.10.1856
Рождение ребёнка
08.03.1858
Мать ребёнка: Красюк (Безпалая) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
03.06.1861
Сын: Красюк Митрофан Андреевич
Мать ребёнка: Красюк (Безпалая) Александра Васильевна
Смерть
03.09.1884