Красюк Андрей Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасюк Андрей Прокофьевич

Красюк Андрей Прокофьевич

Место рождения

Вертиевка, Чернігівська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

03.09.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Вертиевка, Чернігівська область
Бракосочетание
24.01.1842

Жена: Красюк (Онищенко) Соломония Павловна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1847

Дочь: Лозовая (Красюк) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Красюк (Онищенко) Соломония Павловна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1849

Дочь: Красюк Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Красюк (Онищенко) Соломония Павловна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1854

Дочь: Ткаченко (Красюк) Ефимия Андреевна

Мать ребёнка: Красюк (Онищенко) Соломония Павловна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
07.10.1856

Жена: Красюк (Безпалая) Александра Васильевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.03.1858

Сын: Красюк Иван Андреевич

Мать ребёнка: Красюк (Безпалая) Александра Васильевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.06.1861

Сын: Красюк Митрофан Андреевич

Мать ребёнка: Красюк (Безпалая) Александра Васильевна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
03.09.1884
Березанка, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.