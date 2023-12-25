Красюк (Безпалая) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти19.09.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1856
Рождение ребёнка
08.03.1858
Отец ребёнка: Красюк Андрей Прокофьевич
Рождение ребёнка
03.06.1861
Сын: Красюк Митрофан Андреевич
Отец ребёнка: Красюк Андрей Прокофьевич
Смерть
19.09.1866