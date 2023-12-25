Красюк (Безпалая) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красюк (Безпалая) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

19.09.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.1856

Муж: Красюк Андрей Прокофьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.03.1858

Сын: Красюк Иван Андреевич

Отец ребёнка: Красюк Андрей Прокофьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.06.1861

Сын: Красюк Митрофан Андреевич

Отец ребёнка: Красюк Андрей Прокофьевич

Березанка, Чернігівська область
Смерть
19.09.1866
Березанка, Чернігівська область
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