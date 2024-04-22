Донец Иосиф Корнилиевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1869
Отец: Донец Корнилий Степанович
Мать: Донец Анна Леонтьевна
Бракосочетание
22.01.1895
Жена: Донец Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
05.12.1896
Дочь: Донец Варвара Иосифовна
Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
03.04.1898
Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
09.09.1901
Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
18.11.1903
Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
20.11.1906
Дочь: Донец Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
16.01.1908
Сын: Донец Петр Иосифович
Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
23.09.1910
Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
06.11.1911
Дочь: Марина Иосифовна
Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна
Смерть
Неизвестно