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Донец Иосиф Корнилиевич

Место рождения

Черняховка, Чернігівська область

Дата рождения

02.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1869

Отец: Донец Корнилий Степанович

Мать: Донец Анна Леонтьевна

Черняховка, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1895

Жена: Донец Анна Давыдовна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1896

Дочь: Донец Варвара Иосифовна

Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1898

Сын: Донец Никита Иосифович

Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.09.1901

Сын: Донец Феодосий Иосифович

Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1903

Сын: Донец Роман Иосифович

Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.11.1906

Дочь: Донец Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1908

Сын: Донец Петр Иосифович

Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1910

Сын: Донец Ефимий Иосифович

Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1911

Дочь: Марина Иосифовна

Мать ребёнка: Донец Анна Давыдовна

Черняховка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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