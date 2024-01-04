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Филоненко Давид Григорьевич

Место рождения

Бурковка, Чернігівська область

Дата рождения

25.06.1844

Дата смерти

26.02.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1844

Отец: Филоненко Григорий Петрович

Мать: Филоненко Ирина Прокофьевна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1869

Дочь: Филоненко Мария Давидовна

Мать ребёнка: Филоненко Ефросиния Максимовна

Бурковка, Чернігівська область
Бракосочетание
16.10.1870

Жена: не указана

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1871

Дочь: Филоненко Мария Давидовна

Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1871

Дочь: Донец Анна Давыдовна

Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.08.1874

Дочь: Филоненко Васса Давыдовна

Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1877

Дочь: Ефросиния Давыдовна

Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.02.1880

Сын: Филоненко Федор Давидович

Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1882

Дочь: Филоненко Акилина Давыдовна

Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1886

Дочь: Куранда Дарья Давидовна

Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна

Черняховка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филоненко Ефросиния Максимовна

Черняховка, Чернігівська область
Смерть
26.02.1918
Черняховка, Чернігівська область
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