Филоненко Давид Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1844
Дата смерти26.02.1918
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1844
Рождение ребёнка
08.08.1869
Дочь: Филоненко Мария Давидовна
Мать ребёнка: Филоненко Ефросиния Максимовна
Бракосочетание
16.10.1870
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1871
Дочь: Филоненко Мария Давидовна
Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна
Рождение ребёнка
04.09.1871
Дочь: Донец Анна Давыдовна
Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна
Рождение ребёнка
14.08.1874
Дочь: Филоненко Васса Давыдовна
Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна
Рождение ребёнка
25.09.1877
Дочь: Ефросиния Давыдовна
Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна
Рождение ребёнка
17.02.1880
Сын: Филоненко Федор Давидович
Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.06.1882
Дочь: Филоненко Акилина Давыдовна
Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.03.1886
Дочь: Куранда Дарья Давидовна
Мать ребёнка: Филоненко Лукия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1918