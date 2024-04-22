Филоненко (Лозовая) Ефросиния Максимовна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти21.07.1870
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
05.02.1850
Рождение ребёнка
19.04.1851
Дочь: Филоненко Александра Макаровна
Отец ребёнка: Филоненко Макарий Захарович
Рождение ребёнка
21.04.1854
Дочь: Хиония Макаровна
Отец ребёнка: Филоненко Макарий Захарович
Рождение ребёнка
08.11.1857
Дочь: Филоненко Матрона Макаровна
Отец ребёнка: Филоненко Макарий Захарович
Рождение ребёнка
21.12.1858
Отец ребёнка: Филоненко Макарий Захарович
Рождение ребёнка
08.01.1863
Сын: Филоненко Емельян Макарович
Отец ребёнка: Филоненко Макарий Захарович
Рождение ребёнка
08.08.1869
Дочь: Филоненко Мария Давидовна
Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Черняховка, Чернігівська область
Смерть
21.07.1870