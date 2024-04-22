Филоненко (Лозовая) Ефросиния Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филоненко (Лозовая) Ефросиния Максимовна

Место рождения

Бурковка, Чернігівська область

Дата рождения

1827

Дата смерти

21.07.1870

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Лозовый Максим Кондратьевич

Мать: Лозовая Ксения Васильевна

Бурковка, Чернігівська область
Бракосочетание
05.02.1850

Муж: Филоненко Макарий Захарович

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.04.1851

Дочь: Филоненко Александра Макаровна

Отец ребёнка: Филоненко Макарий Захарович

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.04.1854

Дочь: Хиония Макаровна

Отец ребёнка: Филоненко Макарий Захарович

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1857

Дочь: Филоненко Матрона Макаровна

Отец ребёнка: Филоненко Макарий Захарович

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1858

Сын: Филоненко Петр Макарович

Отец ребёнка: Филоненко Макарий Захарович

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1863

Сын: Филоненко Емельян Макарович

Отец ребёнка: Филоненко Макарий Захарович

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1869

Дочь: Филоненко Мария Давидовна

Отец ребёнка: Филоненко Давид Григорьевич

Бурковка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филоненко Давид Григорьевич

Черняховка, Чернігівська область
Смерть
21.07.1870
Бурковка, Чернігівська область
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