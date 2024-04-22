Филоненко Макарий Захарович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти03.01.1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
05.02.1850
Рождение ребёнка
19.04.1851
Дочь: Филоненко Александра Макаровна
Мать ребёнка: Филоненко Ефросиния Максимовна
Рождение ребёнка
21.04.1854
Дочь: Хиония Макаровна
Мать ребёнка: Филоненко Ефросиния Максимовна
Рождение ребёнка
08.11.1857
Дочь: Филоненко Матрона Макаровна
Мать ребёнка: Филоненко Ефросиния Максимовна
Рождение ребёнка
21.12.1858
Мать ребёнка: Филоненко Ефросиния Максимовна
Рождение ребёнка
08.01.1863
Сын: Филоненко Емельян Макарович
Мать ребёнка: Филоненко Ефросиния Максимовна
Смерть
03.01.1868