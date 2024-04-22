Филоненко Макарий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилоненко Макарий Захарович

Филоненко Макарий Захарович

Место рождения

Бурковка, Чернігівська область

Дата рождения

1828

Дата смерти

03.01.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурковка, Чернігівська область
Бракосочетание
05.02.1850

Жена: Филоненко Ефросиния Максимовна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.04.1851

Дочь: Филоненко Александра Макаровна

Мать ребёнка: Филоненко Ефросиния Максимовна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.04.1854

Дочь: Хиония Макаровна

Мать ребёнка: Филоненко Ефросиния Максимовна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1857

Дочь: Филоненко Матрона Макаровна

Мать ребёнка: Филоненко Ефросиния Максимовна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1858

Сын: Филоненко Петр Макарович

Мать ребёнка: Филоненко Ефросиния Максимовна

Бурковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1863

Сын: Филоненко Емельян Макарович

Мать ребёнка: Филоненко Ефросиния Максимовна

Бурковка, Чернігівська область
Смерть
03.01.1868
Бурковка, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close