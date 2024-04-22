Куранда (Филоненко) Дарья Давидовна
Место рождения
Дата рождения13.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1886
Бракосочетание
13.02.1905
Рождение ребёнка
20.08.1905
Дочь: Куранда Наталия Марковна
Отец ребёнка: Куранда Марк Никифорович
Рождение ребёнка
04.11.1907
Отец ребёнка: Куранда Марк Никифорович
Рождение ребёнка
23.11.1909
Сын: Куранда Митрофан Маркович
Отец ребёнка: Куранда Марк Никифорович
Рождение ребёнка
20.08.1913
Отец ребёнка: Куранда Марк Никифорович
Смерть
Неизвестно