Куранда (Филоненко) Дарья Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранда (Филоненко) Дарья Давидовна

Место рождения

Черняховка, Чернігівська область

Дата рождения

13.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1886

Отец: Филоненко Давид Григорьевич

Мать: Филоненко Лукия Григорьевна

Черняховка, Чернігівська область
Бракосочетание
13.02.1905

Муж: Куранда Марк Никифорович

Заньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.08.1905

Дочь: Куранда Наталия Марковна

Отец ребёнка: Куранда Марк Никифорович

Заньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1907

Сын: Куранда Ерма Маркович

Отец ребёнка: Куранда Марк Никифорович

Заньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.11.1909

Сын: Куранда Митрофан Маркович

Отец ребёнка: Куранда Марк Никифорович

Заньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Куранда Максим Маркович

Отец ребёнка: Куранда Марк Никифорович

Заньки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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