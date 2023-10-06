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Куранда Марк Никифорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1879

Отец: Куранда Никифор Ильич

Мать: Куранда Марина Прокофьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.02.1905

Жена: Куранда Дарья Давидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1905

Дочь: Куранда Наталия Марковна

Мать ребёнка: Куранда Дарья Давидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.11.1907

Сын: Куранда Ерма Маркович

Мать ребёнка: Куранда Дарья Давидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1909

Сын: Куранда Митрофан Маркович

Мать ребёнка: Куранда Дарья Давидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Куранда Максим Маркович

Мать ребёнка: Куранда Дарья Давидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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