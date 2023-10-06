Куранда Марк Никифорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения28.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1879
Отец: Куранда Никифор Ильич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.02.1905
Жена: Куранда Дарья Давидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1905
Дочь: Куранда Наталия Марковна
Мать ребёнка: Куранда Дарья Давидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.11.1907
Мать ребёнка: Куранда Дарья Давидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1909
Сын: Куранда Митрофан Маркович
Мать ребёнка: Куранда Дарья Давидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1913
Мать ребёнка: Куранда Дарья Давидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно