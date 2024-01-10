Трясцина (Зыкова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцина (Зыкова) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

29.01.1927

Дата смерти

04.12.1921

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1927

Отец: Зыков Дмитрий Степанович

Мать: Зыкова (Игошева) Прасковья Ивановна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трясцин Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трясцин Иван Павлович

Смерть
04.12.1921
Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.03.1947

Сын: Трясцин Валерий Иванович

Отец ребёнка: Трясцин Иван Павлович

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.07.1949

Сын: Трясцин Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Трясцин Иван Павлович

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.03.1956

Дочь: Трясцина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Трясцин Иван Павлович

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.03.1964

Сын: Трясцин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Трясцин Иван Павлович

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

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