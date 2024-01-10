Трясцина (Зыкова) Нина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1927
Дата смерти04.12.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1921
Рождение ребёнка
22.03.1947
Отец ребёнка: Трясцин Иван Павлович
Рождение ребёнка
17.07.1949
Сын: Трясцин Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Трясцин Иван Павлович
Рождение ребёнка
02.03.1956
Дочь: Трясцина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Трясцин Иван Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1964
Отец ребёнка: Трясцин Иван Павлович