Трясцин Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения15.03.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1964
Отец: Трясцин Иван Павлович
Мать: Трясцина Нина Дмитриевна
Бракосочетание
16.11.1985
Опачевка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.09.1986
Дочь: Цер Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Трясцина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
13.01.1989
Сын: Трясцин Арсений Викторович
Мать ребёнка: Трясцина Александра Федоровна