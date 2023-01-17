Трясцин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрясцин Виктор Иванович

Трясцин Виктор Иванович

avatar

Место рождения

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.03.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1964

Отец: Трясцин Иван Павлович

Мать: Трясцина Нина Дмитриевна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
16.11.1985

Жена: Трясцина Александра Федоровна

Опачевка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.09.1986

Дочь: Цер Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Трясцина Александра Федоровна

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.01.1989

Сын: Трясцин Арсений Викторович

Мать ребёнка: Трясцина Александра Федоровна

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close