Зыкова (Игошева) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.10.1903
Дата смерти17.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1903
Отец: Игошев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1923
Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
07.12.1925
Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
29.01.1927
Дочь: Трясцина Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
08.11.1930
Дочь: Зыкова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
25.03.1938
Дочь: Зыкова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1994