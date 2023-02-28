Зыкова (Игошева) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Игошева) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

27.10.1903

Дата смерти

17.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1903

Отец: Игошев Иван Васильевич

Мать: Игошева Матрёна Тарасовна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.11.1923

Сын: Зыков Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Степанович

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.12.1925

Сын: Зыков Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Степанович

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.01.1927

Дочь: Трясцина Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Степанович

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.11.1930

Дочь: Зыкова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Степанович

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.03.1938

Дочь: Зыкова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Зыков Дмитрий Степанович

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Дмитрий Степанович

Смерть
17.03.1994
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