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Зыков Дмитрий Степанович

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Место рождения

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1903

Дата смерти

22.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.11.1923

Сын: Зыков Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Ивановна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.12.1925

Сын: Зыков Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Ивановна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.01.1927

Дочь: Трясцина Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Ивановна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.11.1930

Дочь: Зыкова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Ивановна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.03.1938

Дочь: Зыкова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Ивановна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Прасковья Ивановна

Смерть
22.05.1944
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