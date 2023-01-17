Зыков Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти22.05.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1923
Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1925
Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1927
Дочь: Трясцина Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1930
Дочь: Зыкова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1938
Дочь: Зыкова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1944