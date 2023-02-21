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Зыкова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Зыков Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Зыков Степан Абрамович

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Зыков Степан Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Михаил Степанович

Отец ребёнка: Зыков Степан Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Павел Степанович

Отец ребёнка: Зыков Степан Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Степан Абрамович

Смерть
1935
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