Зыкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Зыков Степан Абрамович
Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Зыков Степан Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зыков Степан Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зыков Степан Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935