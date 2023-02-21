Зыков Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков Степан Абрамович

Мать: Зыкова Анна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Зыков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Зыкова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
27.04.1928

Сын: Зыков Егор Михайлович

Мать ребёнка: Зыкова Анна Васильевна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.01.1931

Дочь: Зыкова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Зыкова Анна Васильевна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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