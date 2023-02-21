Зыков Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зыков Степан Абрамович
Мать: Зыкова Анна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Зыкова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
27.04.1928
Мать ребёнка: Зыкова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
12.01.1931
Дочь: Зыкова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Зыкова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно