Игошев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1899
Сын: Игошев Константин Иванович
Мать ребёнка: Игошева Матрёна Тарасовна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Игошева Матрёна Тарасовна
Рождение ребёнка
27.10.1903
Дочь: Зыкова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Игошева Матрёна Тарасовна
Рождение ребёнка
29.04.1910
Дочь: Игошева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Игошева Матрёна Тарасовна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Скурихина Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Игошева Матрёна Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игошев Александр Иванович
Мать ребёнка: Игошева Матрёна Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцына Офимья Ивановна
Мать ребёнка: Игошева Матрёна Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940