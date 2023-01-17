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Игошев Иван Васильевич

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Место рождения

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1865

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: Игошева Анисья Васильевна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Игошев Константин Иванович

Мать ребёнка: Игошева Матрёна Тарасовна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Игошев Николай Иванович

Мать ребёнка: Игошева Матрёна Тарасовна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.10.1903

Дочь: Зыкова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Игошева Матрёна Тарасовна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.04.1910

Дочь: Игошева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Игошева Матрёна Тарасовна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Скурихина Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Игошева Матрёна Тарасовна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игошев Александр Иванович

Мать ребёнка: Игошева Матрёна Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцына Офимья Ивановна

Мать ребёнка: Игошева Матрёна Тарасовна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игошева Матрёна Тарасовна

Смерть
1940
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