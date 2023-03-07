Игошев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти24.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Игошев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.07.1923
Мать ребёнка: Игошева Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
06.11.1925
Дочь: Соболева Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Игошева Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
10.08.1928
Дочь: Бурайкина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Игошева Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
08.08.1935
Сын: Игошев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Игошева Анна Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1941
пропал без вести на войне, служил 1 рота 1 бат. 379 стрелковая дивизия 1251 стрелковый полк