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Игошев Николай Иванович

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Место рождения

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1900

Дата смерти

24.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Игошев Иван Васильевич

Мать: Игошева Матрёна Тарасовна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.07.1923

Сын: Игошев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Игошева Анна Спиридоновна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.11.1925

Дочь: Соболева Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Игошева Анна Спиридоновна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.08.1928

Дочь: Бурайкина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Игошева Анна Спиридоновна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.08.1935

Сын: Игошев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Игошева Анна Спиридоновна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игошева Анна Спиридоновна

Смерть
24.12.1941
пропал без вести на войне, служил 1 рота 1 бат. 379 стрелковая дивизия 1251 стрелковый полк
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