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Игошева Матрёна Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Игошев Тарас Иванович

Мать: Игошева Анна Екимовна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Игошев Константин Иванович

Отец ребёнка: Игошев Иван Васильевич

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Игошев Николай Иванович

Отец ребёнка: Игошев Иван Васильевич

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.10.1903

Дочь: Зыкова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Игошев Иван Васильевич

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.04.1910

Дочь: Игошева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Игошев Иван Васильевич

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Скурихина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Игошев Иван Васильевич

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игошев Александр Иванович

Отец ребёнка: Игошев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцына Офимья Ивановна

Отец ребёнка: Игошев Иван Васильевич

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игошев Иван Васильевич

Смерть
1938
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