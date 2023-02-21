Игошева Матрёна Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Игошев Тарас Иванович
Мать: Игошева Анна Екимовна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Игошев Константин Иванович
Отец ребёнка: Игошев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Игошев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1903
Дочь: Зыкова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Игошев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.04.1910
Дочь: Игошева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Игошев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Скурихина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Игошев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игошев Александр Иванович
Отец ребёнка: Игошев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцына Офимья Ивановна
Отец ребёнка: Игошев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938