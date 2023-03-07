Скурихина (Игошева) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скурихина (Игошева) Варвара Ивановна

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Место рождения

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Игошев Иван Васильевич

Мать: Игошева Матрёна Тарасовна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скурихин Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Скурихин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скурихин Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Скурихин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скурихин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
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