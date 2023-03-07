Скурихина (Игошева) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Игошев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скурихин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скурихин Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Скурихин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скурихин Дмитрий
Смерть
Неизвестно
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика