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Игошев Анатолий Николаевич

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Место рождения

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

08.08.1935

Дата смерти

06.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1935

Отец: Игошев Николай Иванович

Мать: Игошева Анна Спиридоновна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1963

Сын: Игошев Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Игошева Серафима Лазаревна

Рождение ребёнка
18.03.1965

Дочь: Осетрова Алевтина Анатольевна

Мать ребёнка: Игошева Серафима Лазаревна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юнусова Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Игошева Серафима Лазаревна

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игошева Серафима Лазаревна

Смерть
06.03.2010
Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
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