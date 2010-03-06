Игошев Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1935
Дата смерти06.03.2010
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1935
Отец: Игошев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Игошев Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Игошева Серафима Лазаревна
Рождение ребёнка
18.03.1965
Дочь: Осетрова Алевтина Анатольевна
Мать ребёнка: Игошева Серафима Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юнусова Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Игошева Серафима Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.2010