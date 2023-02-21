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Игошев Николай Анатольевич
Игошев Николай Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Пол
Мужской
Отец
Игошев Анатолий Николаевич
1935 г.р.
Мать
Игошева Серафима Лазаревна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Игошев Анатолий Николаевич
Мать:
Игошева Серафима Лазаревна
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