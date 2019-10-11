Игошева Серафима Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгошева Серафима Лазаревна

Игошева Серафима Лазаревна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1940

Дата смерти

11.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Сын: Игошев Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Игошев Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
18.03.1965

Дочь: Осетрова Алевтина Анатольевна

Отец ребёнка: Игошев Анатолий Николаевич

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юнусова Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Игошев Анатолий Николаевич

Грибаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игошев Анатолий Николаевич

Смерть
11.10.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close