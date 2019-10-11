Игошева Серафима Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1940
Дата смерти11.10.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Сын: Игошев Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Игошев Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
18.03.1965
Дочь: Осетрова Алевтина Анатольевна
Отец ребёнка: Игошев Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юнусова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Игошев Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.2019