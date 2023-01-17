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Трясцин Вячеслав Иванович

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Место рождения

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

17.07.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1949

Отец: Трясцин Иван Павлович

Мать: Трясцина Нина Дмитриевна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.11.1969

Сын: Трясцин Вадим Вячеславович

Мать ребёнка: Трясцина Валентина Вячеславовна

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.03.1974

Дочь: Соловьева Алла Вячеславовна

Мать ребёнка: Трясцина Валентина Вячеславовна

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трясцина Валентина Вячеславовна

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