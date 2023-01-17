Трясцин Вячеслав Иванович
Место рождения
Дата рождения17.07.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1949
Отец: Трясцин Иван Павлович
Мать: Трясцина Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.11.1969
Сын: Трясцин Вадим Вячеславович
Мать ребёнка: Трясцина Валентина Вячеславовна
Рождение ребёнка
15.03.1974
Дочь: Соловьева Алла Вячеславовна
Мать ребёнка: Трясцина Валентина Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно