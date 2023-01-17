Трясцина (Зыкова) Валентина Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения21.02.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1969
Сын: Трясцин Вадим Вячеславович
Отец ребёнка: Трясцин Вячеслав Иванович
Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.03.1974
Дочь: Соловьева Алла Вячеславовна
Отец ребёнка: Трясцин Вячеслав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно