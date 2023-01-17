Трясцина (Зыкова) Валентина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцина (Зыкова) Валентина Вячеславовна

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Место рождения

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

21.02.1947

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.11.1969

Сын: Трясцин Вадим Вячеславович

Отец ребёнка: Трясцин Вячеслав Иванович

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.03.1974

Дочь: Соловьева Алла Вячеславовна

Отец ребёнка: Трясцин Вячеслав Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трясцин Вячеслав Иванович

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