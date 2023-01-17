Трясцин Валерий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.03.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1947
Отец: Трясцин Иван Павлович
Мать: Трясцина Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.08.1970
Дочь: Бахаева Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Трясцина Нина Павловна
Рождение ребёнка
05.07.1977
Сын: Трясцин Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Трясцина Нина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трясцина Нина Павловна