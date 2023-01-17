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Трясцин Валерий Иванович

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Место рождения

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

22.03.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1947

Отец: Трясцин Иван Павлович

Мать: Трясцина Нина Дмитриевна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.08.1970

Дочь: Бахаева Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Трясцина Нина Павловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
05.07.1977

Сын: Трясцин Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Трясцина Нина Павловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трясцина Нина Павловна

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