Трясцин Дмитрий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцин Дмитрий Валерьевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

05.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1977

Отец: Трясцин Валерий Иванович

Мать: Трясцина Нина Павловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
19.12.2001

Сын: Трясцин Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Трясцина Мария Михайловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.06.2010

Дочь: Трясцина Милана Дмитриевна

Мать ребёнка: Трясцина Мария Михайловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трясцина Мария Михайловна

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