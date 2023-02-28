Трясцин Дмитрий Валерьевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1977
Отец: Трясцин Валерий Иванович
Мать: Трясцина Нина Павловна
Рождение ребёнка
19.12.2001
Сын: Трясцин Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Трясцина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
12.06.2010
Дочь: Трясцина Милана Дмитриевна
Мать ребёнка: Трясцина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно