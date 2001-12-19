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Трясцин Андрей Дмитриевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

19.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.2001

Отец: Трясцин Дмитрий Валерьевич

Мать: Трясцина Мария Михайловна

Пермь, Пермский, Пермский край
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