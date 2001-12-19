Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Трясцин Андрей Дмитриевич
Трясцин Андрей Дмитриевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
19.12.2001
Пол
Мужской
Отец
Трясцин Дмитрий Валерьевич
1977 г.р.
Мать
Трясцина (Лядова) Мария Михайловна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.2001
Отец:
Трясцин Дмитрий Валерьевич
Мать:
Трясцина Мария Михайловна
Пермь
, Пермский, Пермский край
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия