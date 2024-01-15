Трясцина (Лядова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрясцина (Лядова) Мария Михайловна

Трясцина (Лядова) Мария Михайловна

avatar

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

08.05.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трясцин Дмитрий Валерьевич

Рождение ребёнка
19.12.2001

Сын: Трясцин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Трясцин Дмитрий Валерьевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.06.2010

Дочь: Трясцина Милана Дмитриевна

Отец ребёнка: Трясцин Дмитрий Валерьевич

Пермь, Пермский, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.