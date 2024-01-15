Трясцина (Лядова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.05.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.2001
Сын: Трясцин Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Трясцин Дмитрий Валерьевич
Рождение ребёнка
12.06.2010
Дочь: Трясцина Милана Дмитриевна
Отец ребёнка: Трясцин Дмитрий Валерьевич