Трясцина (Зверева) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцина (Зверева) Нина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1946

Дата смерти

18.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1970

Дочь: Бахаева Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Трясцин Валерий Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
05.07.1977

Сын: Трясцин Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Трясцин Валерий Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трясцин Валерий Иванович

Смерть
18.06.2015
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