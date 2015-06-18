Трясцина (Зверева) Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1946
Дата смерти18.06.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1970
Дочь: Бахаева Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Трясцин Валерий Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1977
Сын: Трясцин Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Трясцин Валерий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.2015