Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Афимья Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Авдотья (Евдокия) Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Максим Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Алексей Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1858
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