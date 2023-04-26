Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Афимья Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Федоров
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Авдотья (Евдокия) Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Федоров
Рождение ребёнка
1827
Сын: Максим Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Федоров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Алексей Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Федоров
Смерть
До 1858